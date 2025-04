Comunidade de São Pio X promove Encontro para Educação dos Filhos

Nos dias 25, 26 e 27 de abril, a Comunidade de São Pio X, em Campina Grande, realiza pela primeira vez o Encontro para Educação dos Filhos, com o objetivo de formar e fortalecer os pais na missão de educar com base na fé cristã. O evento, que traz como tema “Criai-os na educação e doutrina do Senhor” (Ef 6, 4b), contará com a presença especial da palestrante Simone Fuzaro, de São Paulo, referência nacional na evangelização de famílias.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, Gustavo Lucena (foto), membro da Comunidade São Pio X, explicou a motivação do encontro.

“É a primeira vez que realizamos um evento voltado à educação dos filhos. Após um discernimento, entendemos que é preciso formar pais conscientes da importância de educar para as virtudes. Rezar pelos filhos diante das dificuldades é necessário, mas muito mais importante é oferecer uma educação com os valores da fé antes que os problemas se instalem.”

O encontro será um espaço para que os pais reflitam sobre o papel de evangelizar não apenas fora, mas principalmente dentro de casa: