Prefeitura de João Pessoa inscreve para cursos gratuitos de Empreendedorismo

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de qualificação profissional para a população, a Prefeitura de João Pessoa, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec), está ofertando dois cursos gratuitos voltados à formação em Empreendedorismo e Atendimento ao Cliente.

Com apenas 15 vagas por turma, os cursos são destinados a pessoas com idade mínima de 16 anos e que tenham, pelo menos, o Ensino Fundamental Incompleto. As inscrições estão abertas e devem ser feitas presencialmente nos respectivos locais onde as aulas ocorrerão.

As capacitações acontecem nos Cras dos bairros Gramame e Padre Zé e visam preparar os participantes para o mercado de trabalho e o desenvolvimento de iniciativas empreendedoras.

As aulas serão presenciais, sempre no turno da manhã, das 8h às 12h. No Cras Gramame, o curso acontecerá nos dias 21 e 28 de maio, localizado na Rua Agricultor Carlos Onofre, s/n – Gramame, ao lado da Escola Municipal Antenor Navarro. Já no CRAS Padre Zé, as aulas serão nos dias 23 e 30 de maio, na Rua Prefeito José de Carvalho, nº 116 – Jardim 13 de Maio.

Programação:

CRAS Gramame

Datas: 21/05 e 28/05

Horário: 8h às 12h

Local: Rua Agricultor Carlos Onofre, s/n – Gramame (ao lado da Escola Municipal Antenor Navarro)

CRAS Padre Zé

Datas: 23/05 e 30/05

Horário: 8h às 12h

Local: Rua Prefeito José de Carvalho, nº 116 – Jardim 13 de Maio