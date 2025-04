Veneziano leva reivindicações de municípios paraibanos ao Ministro das Cidades

O Líder da Maioria no Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) esteve em audiência nesta quarta-feira (23) com o Ministro das Cidades, Jader Filho. O encontro ocorreu no Gabinete do Ministro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Durante o encontro, Veneziano apresentou demandas a ele encaminhadas por prefeitos e lideranças de cidades paraibanas, a exemplo de Cabedelo, Cajazeiras e Piancó. Dentre os assuntos tratados, a construção de unidades habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Veneziano estava acompanhado dos prefeitos André Coutinho, de Cabedelo; Corrinha, de Cajazeiras; e Julhinho, de Piancó. O ex-prefeito de Cajazeiras e ex-deputado estadual José Aldemir também estava presente.

“Foi um encontro produtivo, no qual pudemos reforçar alguns pleitos já tratados com o presidente Lula e com o próprio Ministro Jader. Como também, solicitar o atendimento de outras demandas. E o ministro tem sido sempre muito atencioso com a Paraíba, atendendo nossos pleitos”, destacou Veneziano.