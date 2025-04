Prefeitura de Campina Grande inicia diagnóstico socioassistencial

A Prefeitura de Campina Grande iniciou o diagnóstico socioassistencial do Município com o objetivo de mapear avanços e desafios ligados à assistência social e de políticas setoriais no território. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 23, durante as trilhas temáticas realizadas no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Bodocongó, em comemoração aos dez anos da _Vigilância Socioassistencial do Município,_ que serão celebrados no dia 20 de maio. A Vigilância é ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

O evento foi dividido em três trilhas de discussão, intituladas: “Diagnóstico e acompanhamento das famílias: o papel da Proteção Social Básica no Monitoramento das Demandas”; “Proteção Social Especializada: Creas, Unidade de Acolhimento Institucional – o olhar multidisciplinar biopsicossocial” e “Gerências e Gestão SUAS: o olhar multidisciplinar na gestão municipal, Vigilância Socioassistencial e ações com diversas políticas setoriais”.

As trilhas foram divididas em grupos, com equipes de serviços como os Cras, Creas, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Cadastro Único, Sistema Nacional de Emprego (Sine), Espaço Cidadão, Gerências do Idoso, da Pessoa com Deficiência e Criança e Adolescente, entre outros. Na oportunidade, foram levantados os pontos para realizar um diagnóstico sobre as condições de vida das famílias locais e suas demandas, com a meta de planejar intervenções de forma mais eficaz.

“Reunimos vários saberes para articular e integralizar todas as informações a fim de extrair o máximo de dados precisos para ter um retrato do município na política da criança, do idoso, para LGBT´s e outras, no que diz respeito a toda a integração das políticas setoriais, junto com a da assistência social. Assim, estamos trilhando um caminho da teoria à prática, buscando soluções viáveis para as famílias”, disse Magna Carvalho, coordenadora da Vigilância Socioassistencial.

Segundo Magna Carvalho, o levantamento dos indicadores nas trilhas servirão para a coleta de dados e posterior sumarização e análise. “Isso tudo para os dados serem sintetizados e consolidados, garantindo um retrato da realidade para que fundamentem a tomada de decisão da política pública na Assistência Social de forma eficaz, efetiva e eficiente”, ressaltou.

O secretário municipal Fábio Thoma (Semas), comemorou a ação. “Essa é mais uma ação que promove a integração de ideias sobre uma perspectiva mais ampla da atual situação social das pessoas acompanhadas pelos serviços que prestamos enquanto governo. Isso reforça o compromisso da gestão em monitorar as atividades e ampliar discussões e práticas para melhor atender o público”, disse o secretário.

Dez anos de Vigilância

Em 20 de maio, como comemoração aos dez anos da Vigilância Socioassistencial, um Fórum será realizado para destacar os principais avanços do setor no Município. Na oportunidade, os levantamentos realizados nas trilhas temáticas serão levados para o evento, como forma de também apresentar os resultados das trilhas na culminação da ação comemorativa.