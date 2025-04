Podcast Sou do Campo: entenda tudo sobre os bioinsumos

No quadro Sou do Campo, o programa Conexão Caturité recebeu o pesquisador Robson Medeiros, do Ministério da Agricultura, para falar sobre uma verdadeira revolução no campo: os bioinsumos.

A conversa foi mediada pelo professor e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros (foto abaixo), que trouxe luz a esse tema essencial para a agricultura nordestina.

Robson explicou como os bioinsumos — como inoculantes, sinalizadores e biopesticidas — têm contribuído para minimizar os impactos das mudanças climáticas, aumentar a produtividade e tornar a agricultura mais sustentável, especialmente entre pequenos produtores rurais.

Além disso, destacou a importância de políticas públicas, da criação de biofábricas e do acesso a produtos em pequenas embalagens, mais adequadas à realidade do agricultor familiar.

Um projeto piloto, com apoio do Senar, já está levando bioinsumos a 200 propriedades rurais da região.

Segundo Robson, a produção com bioinsumos é um passo importante rumo a uma agricultura mais saudável e orgânica, valorizando o que é da terra e da gente.

Ouça o podcast completo.