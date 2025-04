Lançado o edital para pesquisadores do Projeto Agente de Dados Sebrae

O Governo da Paraíba, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq), e o Sebrae estão com inscrições abertas para seleção de pesquisadores do Projeto Agente de Dados Sebrae.

Poderão participar profissionais sem vínculo empregatício ou profissionais vinculados a instituições que promovem o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado da Paraíba.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 10 vagas distribuídas nos cargos de Ciência de Dados, Engenharia de Dados, Engenharia de IA, Business Inteligence, Design Gráfico, Social Media e Gestão de Projetos. A bolsa varia de R$ 5 mil a R$ 6.500, pelo período de até 18 meses.

O edital tem como objetivo estimular o uso da ciência de dados para subsidiar a tomada de decisão, o desenvolvimento de soluções e a infraestrutura tecnológica por meio da ampliação do portfólio de produtos e serviços do Sebrae/PB.

Atividades dos selecionados

– Disponibilizar 30 horas semanais, na modalidade de trabalho híbrido (online e presencial), tendo como unidade principal o Sebrae em João Pessoa, com possibilidade de deslocamento para atendimento nas demais unidades, entre elas: Campina Grande, Araruna, Cajazeiras, Guarabira, Itaporanga, Monteiro, Patos, Pombal e Sousa; durante os turnos manhã e tarde, para desenvolvimento das atividades de acordo com plano de trabalho do projeto.

– Auxiliar na organização e execução do projeto, no devido cumprimento das funções, de acordo com a função.

– Participar ativamente das reuniões previstas pela gestão e coordenação do Projeto.

– Estar disponível para prestar informações, a qualquer tempo, à Fapesq, assim como à Coordenação e Gestão do Projeto Agente de Dados Sebrae.

– Contribuir nas ações para o bom andamento das atividades do Projeto Agente de Dados Sebrae.

– Fornecer as informações solicitadas pela Fapesq para o bom acompanhamento do desenvolvimento do projeto, inclusive apresentação de relatórios técnicos parciais.

– Auxiliar nas mídias e elaboração de documentação específica e padrão do projeto, como por exemplo: cadernos de experimentos, scripts, artefatos, protótipos, painéis, planilhas, e-books, slides, ofícios, folders dentre outras mídias e instrumentos que sejam utilizadas para a formação das equipes e divulgação do Projeto.

– Manter desempenho satisfatório, dentro do previsto pelo projeto institucional aprovado, sob pena de cancelamento da bolsa pela Fapesq quando constatado baixo desempenho do pesquisador;

– O bolsista deverá executar o plano de atividades, sob a orientação do Orientador/Supervisor/Coordenador, com cumprimento de carga horária conforme distribuição e horário descrito no plano de trabalho;

– Desenvolver trabalho acadêmico, com periodicidade semestral, conforme definido pelo Orientador/Supervisor/Coordenador.

– Os Agentes de Dados deverão seguir as instruções recebidas do Sebrae/PB em relação à Segurança da Informação e ao tratamento dos Dados Pessoais, além de observar e cumprir as normas legais vigentes aplicáveis, devendo garantir sua licitude e idoneidade, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente possa causar, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

As inscrições deverão ser realizadas no sistema SIGFAPESQ (https://sigfapesq.ledes.net) por meio de formulário eletrônico, no período de 22/04 a 12/05/2025, até às 17h.

O Resultado Final está previsto para ser divulgado no dia 2 de julho de 2025.

Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos por meio do e-mail programas-projetos@fapesq.rpp.br.

Edital completo AQUI!