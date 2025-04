O bairro Cuités, em Campina Grande, vive um dos momentos mais intensos de fé e devoção com a realização da Festa da Divina Misericórdia, que acontece no Santuário dedicado à espiritualidade da misericórdia de Deus. Durante entrevista à Rádio Caturité FM, o diácono Eduardo Justino fez um convite emocionado aos ouvintes e destacou a dimensão espiritual e o alcance da celebração.

Com 16 anos de tradição no santuário em Campina Grande, a Festa da Divina Misericórdia completa neste ano 25 anos de instituição no calendário litúrgico da Igreja, após ser oficializada por São João Paulo II.

“Esse ano completa 25 anos com São João Paulo II decretando isso aí para o mundo inteiro. A devoção tinha sido suspensa, mas de repente aconteceu esse grande momento para a Igreja.”

A festa teve início na Sexta-feira Santa, com a novena preparatória, e já vem reunindo milhares de fiéis. Segundo o diácono, o movimento no santuário tem surpreendido até os organizadores.

A programação da novena continua durante a semana, com a participação de diversos sacerdotes, e o encerramento será neste sábado, com destaque para a presença de várias caravanas já confirmadas. No domingo, dia principal da festa, haverá uma programação intensa com quatro missas ao longo do dia.

“No domingo nós teremos missa a partir das oito horas, dez horas com o Bispo, duas horas da tarde e quatro horas da tarde. O que sacia as pessoas é justamente o pão eucarístico. A santa missa nos dá força pra conduzir os momentos, inclusive da nossa vida.”

A Festa da Divina Misericórdia segue até este domingo, dia 27 de abril, e todos estão convidados a participar.