Campina Grande recebe congresso ‘Experiência em Ciências e Fitness’

Vai acontecer em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel), no período de 1 a 3 de maio de 2025, no Garden Hotel, o Congresso Cientifico Experiência em Ciências e Fitness (Science and fitness experience-SCAFEX). Os organizadores do evento esperam um público superior a mil participantes para as palestras, a feira e exposição de produtos fitness e para um campenato de Crossfit e Fisioculturismo no último dia do SCAFEX.

O SCAFEX é um evento segmentado, com programação científica, feira de expositores e oportunidades de negócios entre consumidores e lojistas. Reúne um público predominantemente composto por nutricionistas, médicos, profissionais de educação física e estudantes de Nutrição, Educação Física e Farmácia, todos voltados à promoção da saúde e do bem-estar.

O diretor administrativo da Sejel, Felipe Cavalcante, destacou que a parceria da secretaria de Esportes da cidade com um evento dessa magnitude, mostra que a área esportiva campinense está no caminho certo, pois esse congresso trata o esporte, sua prática e a parte nutricional de forma científica. Cavalcante enfatizou que o esporte de Campina Grande, comandado pelo secretário Ronaldo Neto, tem apresentado crescimento e melhoria e a tendência é que se desenvolva muito e que atenda mais modalidades e pessoas.

O coordenador de Evento, Diogo Feijó, disse que a participação e o apoio da Sejel no SCAFEX, maior imersão na área da saúde, do fitness e das ciências que a Paraíba vai receber, representa um marco importante para o fortalecimento das práticas esportivas e da promoção da saúde na região. Ele comentou que ao apoiar um evento de tamanha relevância para cidade, a Sejel contribui diretamente para a integração entre o setor público, acadêmico e profissional.

“Um congresso com essa importância cria oportunidades para o debate, o aprendizado e a troca de experiências entre estudantes, professores, atletas, pesquisadores e profissionais da saúde. Essa colaboração também reforça a imagem de Campina Grande como um polo de desenvolvimento e inovação na área da saúde e do esporte”, avaliou Diogo Feijó.