Semob reforça campanha ‘Respeite a Faixa’ para proteção dos pedestres, em João Pessoa

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) retoma, a partir desta quarta-feira (23), uma série de ações educativas para conscientização sobre a faixa de pedestre. As atividades acontecerão até o próximo sábado (26), em diversos pontos da cidade, com o objetivo principal de reforçar a importância do respeito à sinalização e estimular o hábito de parar para o pedestre na faixa, uma atitude simples que pode salvar vidas.

A programação integra as campanhas permanentes da autarquia para promover um trânsito mais seguro, com foco especial na valorização da vida e na proteção dos usuários mais vulneráveis: os pedestres. Durante os quatro dias, equipes de educação para o trânsito da Semob-JP realizarão abordagens, panfletagens, ações lúdicas e orientações tanto para motoristas quanto para pedestres.

“Essas ações são fundamentais para fortalecer uma cultura de paz no trânsito. Queremos despertar a consciência coletiva e reforçar que o respeito ao pedestre começa com a gentileza de parar na faixa”, destacou Marcílio do HBE, superintendente da Semob-JP.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito, Gilmara Branquinho, ressaltou que as atividades também funcionam como uma preparação para o Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros. “Estamos antecipando as ações educativas como forma de já envolver a população no espírito do Maio Amarelo. Nosso foco é salvar vidas e chamar atenção para atitudes seguras no trânsito”, afirmou.

Os locais das intervenções foram escolhidos com base em dados de fluxo de pedestres e veículos, priorizando áreas com grande circulação de pessoas. A Semob-JP convida toda a população a participar e se engajar na causa da segurança no trânsito.

Confira onde serão as ações desta semana – de 23 a 26

Quarta-feira (23)

Horário: 6h40

Local: Escola Sesquicentenário (Bairro dos Estados)

Quinta-feira (24)

Horário: 8h

Local: Shopping Tambiá (Centro)

Horário: 18h30

Local: ação itinerante – Sinalizando a sua segurança (Manaíra e Tambaú)

Sexta-feira (25)

Horário: 6h40

Local: Colégio Evolução (Miramar)

Horário: 15h30

Local: Mag Shopping (Manaíra)

Sábado (26)

Horário: 8h

Local: Projeto Gênesis (Geisel)