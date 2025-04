PMCG constata a ausência de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Programa de Abordagem Municipal de Crianças e Adolescentes – Ruanda e da Vigilância Socioassistencial, da Secretaria de Assistência Social (Semas), comemora o levantamento feito pelos serviços, especialmente através da Busca Ativa realizada pelo Ruanda, que monitora a presença de crianças e adolescentes nas principais ruas do centro e semáforos da cidade.

A boa notícia é que há cerca de 2 meses equipes do serviço não têm identificado a presença desse público nestes locais, em situações de vulnerabilidade, a exemplo da mendicância.

A coordenadora do Ruanda, Océlia Barros, ressalta que no centro da cidade não tem registro recente da presença deles. Ela cita ainda que apenas recebeu a informação de algumas crianças que estavam tomando banho no “espelho d’agua”, do Museu Digital, no Açude Velho, em alguns horários. As equipes constataram que alguns iam inclusive de bicicleta, tomavam banho no local e seguiam para suas residências.

“Fizemos a devida orientação para que eles não permaneçam no local, bem como alertamos sobre os riscos que as ruas oferecem, tanto nos semáforos como em trechos mais movimentados da cidade. Este mês, as oficinas que oferecemos com direito a várias atividades em nossa unidade móvel, que envolve pintura, desenho, lanche, bem como orientações com os nossos técnicos, estão ocorrendo, inicialmente, nas imediações do Açude Velho. Estamos atentos para tentar coibir a presença deles nessa região”, ressaltou a coordenadora.

O Ruanda trabalha também com o apoio do Serviço de Vigilância Socioassistencial, que funciona na sede da Semas, e que este ano está completando 10 anos de atuação. O serviço acompanha diariamente a realidade das ruas, através de denúncias no disque 100 sobre crimes e abusos cometidos contra a criança e adolescente, e através de relatos do próprio Ruanda, repassados ao setor.

Para o secretário da Semas, Fábio Thoma, trata-se de uma constatação importante o fato de não termos atualmente crianças e adolescentes nas ruas, em situação de vulnerabilidade, especialmente por estarmos nos aproximando de duas importantes ações em prol desse público.

O dia 18 de Maio (Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes) e do mês de junho, quando é realizada a Ação Intersetorial, durante os festejos juninos, onde as equipes atuam contra vários tipos de violações no Parque do Povo e Distritos.

“Estamos muito satisfeitos diante dessa constatação. Isso só demonstra o quanto o trabalho da Prefeitura, através da Semas, tem obtido resultados satisfatórios e importantes já que a ideia é proteger e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Eu mesmo tenho constatado essa realidade diariamente, já que também tenho passado nesses locais. Um trabalho conjunto, que também envolve o Centro Pop, que atua com Pessoas em Situação de Rua. A nossa meta é continuar trabalhando junto a outros órgãos, e mudar, de uma vez por todas, essa realidade em nosso município”, concluiu o secretário.