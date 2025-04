Oficina de Macramê qualifica artesãos paraibanos para o 40º Salão do Artesanato

Uma capacitação empreendedora para o artesanato da Paraíba está iniciando nesta terça-feira (22) e segue até o sábado (26).

É a Oficina Criativa em Macramê, que está sendo ministrada em Campina Grande, no agreste, por Sérgio Matos, e em Araruna, no curimataú, por Carol Teixeira.

A capacitação é realizada pelo Sebrae/PB em parceria com o Programa do Artesanato Paraibano (PAP), como um aperfeiçoamento para o 40° Salão do Artesanato, que será realizado em Campina Grande, de 11 a 29 de junho deste ano, com o tema “A arte de dar nós”.

Para o gestor do artesanato do Sebrae/PB, Jucieux Palmeira, a capacitação proporcionará mais preparo técnico aos artesãos. “O tema que será trabalhado nesta 40ª edição do Salão do Artesanato é para exaltar esse estilo, o Macramê.

O Sebrae sempre realiza capacitações técnicas para o aprimoramento dos artesãos que vão expor no salão em Campina Grande, uma cidade bem vista no Brasil e no mundo, destacando o macramê como expressão artística e cultural”, falou.

Segundo Jucieux Palmeira, essa é uma das capacitações longas, com cerca de 40 horas de aulas práticas. Ele detalhou que essas duas consultorias são focadas no trabalho do design. “A identidade cultural dessas artesãs receberá uma inovação, com objetivo de aprimorar suas técnicas e seus produtos. Esse é o nosso objetivo, para os artistas paraibanos, com apoio do Governo do Estado, para acontecer esse incremento”, falou.

O Sebrae/PB oferecerá a mesma capacitação para 35 artesãos da Associação Aramê, da cidade de Araruna. O gerente da agência do Sebrae/PB em Araruna, Marcílio de Sousa, enfatizou o apoio ao pequeno artesão, que muitas vezes aprende uma forma de fazer arte, com algum parente e, agora, pode seguir mantendo a tradição. A Aramê funciona há mais de 20 anos no território. “Esse trabalho em grupo nos chamou a atenção, devido ao tempo que é realizado. São artesãos que já trabalhavam com o Macramê, que agora aperfeiçoarão o desenho de suas peças com essa capacitação”, concluiu.