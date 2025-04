Napoleão Maracajá*: O legado do Franciscano Papa Francisco

O único Papa de origem americana foi o Papa Francisco, o primeiro não europeu desde o Papa Gregório III, que governou a Igreja Católica entre 731 e 741. Independentemente de sua religião, independente da religião de cada um, é inegável que o Papa Francisco quebrou paradigmas, inaugurou paradigmas.

Diante disso, há uma discussão de que a cúpula da Igreja Católica colocará um papa conservador, ou seja, na contramão daquilo que o Papa Francisco plantou; criticou, inclusive, a suposta pressão do presidente dos Estados Unidos; aliás, enquanto candidato, Trump fez ataques ao papa argentino.

No seu próprio país, Francisco também foi vilmente atacado pelo presidente Javier Milei, que o chamou, entre outras coisas, de imbecil. O que certamente não abalou o forte Francisco, que lembrou da passagem em Marcos 6:4-5, onde Jesus diz: “Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa”.

No entanto, no mundo todo, por líderes mundiais, o trabalho de Francisco foi reconhecido. Também é inegável que adeptos de várias religiões e adeptos de nenhuma religião reconhecem a grandeza do Papado de Jorge Mario Bergoglio.

Por tudo isso, dificilmente a cúpula da Igreja Católica escolherá alguém com um perfil muito diferente do Papa Francisco; isso trará retrocesso no sucesso alcançado pelo destemido Pontífice.

O Papa Francisco foi uma voz eloquente para os pobres, para a comunidade LGBTQIA+; ou seja, ele emprestou sua voz para quem mais necessitava de apoio e, como um grande líder que foi, o Papa Francisco foi um homem de coragem. Não é possível liderar nada sem coragem.

Sua audácia está materializada nas escolhas, nas visitas que fez, no enfrentamento de graves tabus que por séculos foram silenciados dentro da própria Igreja. Também lutou contra as desigualdades sociais, as guerras; criticou duramente a política de exportação forçada dos imigrantes pelo presidente americano.

O trabalho do papado que se despede deu novo horizonte e história e não raro criticada a Igreja Católica; nessa perspectiva, eu entendo que os dirigentes balizaram muito bem antes de colocar um novo líder que desconstrua ou que não dê prosseguimento ao trabalho do Vigário de Cristo, como também é chamado por católicos; seria um retrocesso não apenas para a Igreja Católica, mas para a humanidade.

Foram inúmeros os tabus que o Papa Francisco teve a coragem de enfrentar. Repito: só os grandes líderes são capazes de tamanhas façanhas. Só os verdadeiros líderes, mesmo temendo, não deixam de levar à frente aquilo que acreditam ser o melhor.

O Papa tocou na ‘ferida’ de muita gente, enfrentou o grande capital, criticou o amor ao dinheiro, repudiou a satanização dos pobres, condenou a concentração de renda, pregou a distribuição de renda, manifestou por vezes sua inconformidade com o sofrimento do povo mais pobre.

Naturalmente, entendia a miséria como incompatível com o atual padrão de consumo de algumas nações, de alguns milionários. Teve um olhar muito sensível para as questões ambientais e nós bem sabemos que as questões ambientais têm interferência direta e cruel na vida humana, especialmente dos mais pobres. Eu poderia aqui passar o dia escrevendo sobre o legado do líder da Igreja Católica, mas não precisa.

A história de Francisco é, de fato, uma história indelével. Ninguém deletará, ninguém apagará os feitos; os frutos estão sendo consumidos e serão consumidos por muito tempo.

O Francisco foi de fato um franciscano, simples do povo, pelo povo, para o povo, que abdicou da riqueza, do orgulho, estendeu as mãos a quem mais precisa, um seguidor dos verdadeiros princípios semeados pelo jovem Galileu, Menino de Nazaré.

*professor e sindicalista