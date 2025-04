Inmet renova alerta de chuvas intensas para 220 cidades da Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou nesta segunda-feira (21) o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas para 220 municípios da Paraíba. O aviso segue válido até as 10h da terça-feira (22).

De acordo com o órgão, as chuvas podem variar entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as cidades sob alerta estão João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Guarabira, Itabaiana, Monteiro, Sousa, Pombal, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, Sapé, Esperança, Queimadas, Mamanguape e Alagoa Grande.

O Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas. Em caso de emergência, devem ser acionados a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

*com informações da TV Cabo Branco