Emlur muda dia de coleta domiciliar em bairro de João Pessoa

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) modificou o dia de coleta de resíduos sólidos domiciliares no bairro Jardim Treze de Maio. O serviço, que era realizado às terças e quintas-feiras e aos sábados, no turno da noite, passa a ser realizado às segundas, quartas e sextas-feiras à noite.

Segundo o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, mudanças pontuais na execução da coleta são necessárias para otimizar a prestação do serviço à população.

“Estamos divulgando a novidade com os moradores do bairro e contamos com o apoio deles no descarte dos resíduos em horário próximo da passagem do caminhão compactador. Desta forma, evitamos que as sacolas sejam rasgadas por animais ou que sejam arrastadas pela água de eventuais chuvas”, pontua.

A coleta de resíduos sólidos domiciliares é realizada nos turnos diurno (a partir das 7h) e noturno (a partir das 19h), em dias alternados, na maioria dos bairros, e diário, nas áreas de maior produção de resíduos. Os caminhões compactadores coletam resíduos cobrindo o itinerário de toda a cidade de João Pessoa e os transportam para o Aterro Sanitário Metropolitano.

A população pode apresentar sugestões ou fazer reclamações sobre a coleta domiciliar por meio dos telefones 3213-4237, 3213-4238 e 3213-4240 ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada.