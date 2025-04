Dom Dulcênio homenageia Papa Francisco: “Homem do amor aos pobres”

A Diocese de Campina Grande amanheceu entristecida com a notícia do falecimento do Papa Francisco. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos falou sobre a partida do pontífice e destacou o legado deixado por um dos líderes mais próximos e amorosos da Igreja Católica contemporânea.

“Toda a Igreja sente a partida do nosso querido Papa Francisco. De fato, ele está deixando um grande legado. Sempre costumo dizer que a nossa Igreja tem sido agraciada, nos últimos tempos, com grandes papas. Cada um chegou no momento certo, como instrumentos de Deus”, afirmou Dom Dulcênio, ao relembrar figuras como Paulo VI, João Paulo I, o gigante João Paulo II, Bento XVI e, por fim, Francisco.

O bispo enfatizou que a Igreja é guiada pelo Espírito Santo e que o próximo papa será escolhido “segundo o coração de Deus”. “É preciso ter serenidade neste momento. A Igreja é divina, não é apenas uma instituição humana. Ela é conduzida pelo Espírito. Por isso, acreditamos que a sucessão virá no tempo certo, com fé, esperança e discernimento.”

Dom Dulcênio também falou sobre sua experiência pessoal com Francisco. “Ele era um homem muito simples. Em nossa visita a Roma, em 2021, conversamos por mais de duas horas. Ele mesmo mostrava onde era o banheiro, oferecia cafezinho, dizia: ‘se estiver cansado, dê uma voltinha’. Era um homem sem burocracia, que nos deixava à vontade.”

Para o bispo, a marca mais forte do pontificado de Francisco foi o amor aos pobres e excluídos. “Ele exalava amor. Dizia que era preciso ir às periferias existenciais. E isso não é só geográfico, é estar onde as pessoas estão sofrendo. Ele lembrava a todos nós, pastores, que devemos estar em todo lugar, especialmente onde há dor e abandono.”

Encerrando sua fala, Dom Dulcênio deixou uma mensagem de fé: “Ficamos abalados porque é o nosso papa. A gente ama o nosso papa. Mas somos homens da esperança. Acreditamos na ressurreição e sabemos que ele está junto de Deus.”

A Diocese de Campina Grande realizará celebrações em memória do Papa Francisco ao longo da semana.

Ouça a entrevista completa.