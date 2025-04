Diocese de Campina Grande celebra missa em memória do papa Francisco

Em momento de profunda emoção e fé, a comunidade diocesana de Campina Grande – padres, diáconos, seminaristas, religiosos e leigos – reuniu-se ao redor de seu bispo, Dom Dulcênio Fontes de Matos, para celebrar a Santa Missa em sufrágio da alma do Sumo Pontífice, Papa Francisco, falecido na manhã desta segunda-feira.

A celebração, realizada na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, às 19h30 da segunda-feira, foi marcada por um clima de intensa comunhão, unindo a Igreja particular de Campina Grande à Igreja de Roma, em oração pelo descanso eterno do Santo Padre.

A homilia do bispo trouxe reflexões profundas sobre a vida, a morte e o legado espiritual deixado por Jorge Mario Bergoglio, o Papa que marcou a história recente da Igreja com sua simplicidade, coragem pastoral e amor pelos pobres.

Dom Dulcênio iniciou sua pregação evocando o silêncio do Sábado Santo, comparando-o ao momento de luto vivido pela Igreja. Refletiu sobre a partida de Jorge Mario Bergoglio, destacando a vulnerabilidade da vida humana e o valor eterno da esperança cristã.

“Não nascemos para o improviso”, disse, lembrando que a morte não é fim, mas encontro – “o momento do abraço com o Senhor”, como ensinava o próprio Francisco.

“O Papa Francisco, em 2019, fez uma reflexão sobre o fim que aguarda cada pessoa, a morte, apresentando-a como o momento do abraço com o Senhor. Partindo disso, queria refletir sobre a vulnerabilidade humana, teor de sua homilia naquela mesma manhã. Em sua homilia, o Papa reiterou que “tudo acabará”, mas “Ele ficará”, e estas palavras o inspiraram para convidar cada um a refletir sobre o momento da morte. Nenhum de nós sabe quando acontecerá, ou melhor, com frequência temos a tendência de adiar o pensamento, acreditando-nos eternos, mas não é assim: todos nós temos esta fraqueza de vida, esta vulnerabilidade. A vulnerabilidade que é o eco da mortalidade”, refletiu.

* com informações pascom/cg

Foto: Joaquim Urtiga (Pascom Diocesana)