Reitoria da UEPB encaminha demandas ao governo do estado

Foi realizada na sede da Secretaria Estadual de Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH), em João Pessoa, uma reunião entre a representação da pasta e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). No encontro, foram debatidas questões relacionadas a investimentos em infraestrutura nas instalações físicas da UEPB.

As professoras Celia Regina Diniz e Ivonildes Fonseca, reitora e vice-reitora respectivamente, foram recebidas pelo secretário Deusdete Queiroga. A reunião tratou de encontrar alternativas para melhorias nos diversos Centros de Ensino da Universidade, como investimentos em salas de aula, laboratórios, bibliotecas e espaços administrativos da Instituição.

Celia Regina apontou que o fortalecimento da infraestrutura da UEPB favorecerá a melhoria das gestões acadêmica e administrativa, possibilitando o oferecimento de serviços educacionais de qualidade, além de incrementar o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura e inovação.

De acordo com a reitora, o secretário Deusdete Queiroga acolheu as demandas da UEPB e se comprometeu a apresenta-las ao governador do Estado da Paraíba, João Azevêdo, para sua apreciação. Também participaram da reunião a professora Martha Simone, assessora de Relações Institucionais da UEPB; e Ítalo Vilarim, assessor de Gabinete da Reitoria.