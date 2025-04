Prefeito de Campina Grande ressalta legado do pontificado de Francisco

O prefeito Bruno Cunha Lima emitiu nota, nesta segunda-feira, 21, lamentando profundamente a morte nesta manhã do Papa Francisco, em Roma, após meses debilitado por problemas de saúde.

De acordo com Bruno Cunha Lima, Jorge Mario Bergoglio, ocupou o cargo máximo da Igreja Católica no Vaticano por 12 anos e deixa um legado de tolerância e diálogo.

O prefeito de Campina Grande disse compartilhar a dor da comunidade católica em Campina Grande, pelo luto de um líder religioso mundial que tinha um jeito peculiar de destacar o Evangelho como instrumento de redenção do ser humano.

Primeiro papa latino-americano da história, Francisco assumiu o pontificado, em 2013, após a surpreendente renúncia de Bento XVI do cargo. Com seu estilo simples e cordial, não era raro transmitir suas mensagens com esperança, bom humor e amor ao próximo.