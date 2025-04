Governador lamenta morte do Papa e decreta luto oficial de sete dias na Paraíba

O governador João Azevêdo lamentou com pesar a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, nesta manhã, e decretou luto oficial de sete dias na Paraíba.

O chefe do Executivo destacou a humildade que o Papa Francisco imprimiu na sua trajetória de Sumo Pontífice, ressaltando sua coragem em defender o diálogo, o acolhimento e o respeito às diferenças, promovendo a abertura da igreja católica, com uma abordagem mais humana e acolhedora.

Ao expressar sinceros sentimentos à comunidade católica e às pessoas que, de certa forma, foram tocadas pelos ensinamentos e pela sensibilidade do Papa Francisco, o governador João Azevêdo deseja que seu legado continue sendo uma fonte permanente de inspiração na construção de um mundo mais justo e fraterno.