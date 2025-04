Dom Delson: ensinamentos do papa Francisco ficarão sempre no nosso coração

Nesta segunda-feira, a Arquidiocese da Paraíba recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento do Papa Francisco.

O mundo se despede de um pastor incansável, que marcou a história da Igreja com sua simplicidade, sua coragem profética e seu amor pelos mais pobres e excluídos.

O Arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, expressou seu sentimento diante da perda do Santo Padre:

“Fomos surpreendidos nesta manhã com a notícia do falecimento do Papa Francisco. É o Papa que marcou tanto a Igreja com o seu exemplo, com o seu testemunho de simplicidade, de desprendimento, os seus gestos eram sempre marcantes e tocantes para nós. E os seus ensinamentos vão ficar sempre no nosso coração. Vamos nos lembrar por muito tempo do querido e amado Papa Francisco.

Agora nós queremos convocar a Igreja Arquidiocese da Paraíba para hoje mesmo, às 19 horas, na Catedral Nossa Senhora das Neves, uma celebração pelo Papa Francisco.

Vamos continuar rezando neste momento pelo Papa, pelo seu descanso eterno, pela sua Páscoa junto de Deus, nesse tempo pascal.

E também vamos rezar para que Deus nos dê um outro Papa que continue a tradição do Papa Francisco e que seja o Papa que Deus quer para a Igreja neste momento com os seus problemas, com os seus desafios, que Deus quer para o mundo.

Também estamos numa fase muito difícil e precisamos de um Papa que tenha sempre uma palavra de orientação para este mundo tão perdido, com tantos conflitos, tantas guerras e com essa transformação que está ocorrendo no nosso tempo.

Então vamos rezar para que Deus nos dê o Papa que nós precisamos. Vamos rezar para que Deus nos dê o Papa.”

A Arquidiocese convida todo o povo de Deus para a Celebração Eucarística em sufrágio do Papa Francisco, que acontecerá hoje, às 19h, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Neves. Será um momento de oração, gratidão e comunhão, como sinal de amor a esse Pastor que tocou tantos corações.

O Papa Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, foi o primeiro pontífice jesuíta e o primeiro latino-americano a ocupar a Cátedra de Pedro.

Desde o início de seu pontificado, em 2013, conquistou o mundo com gestos de humildade, com seu olhar voltado para os mais pobres, e com sua firmeza ao chamar a Igreja à conversão e à misericórdia.

Neste tempo pascal, em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, confiamos que o Santo Padre Francisco participa agora da glória eterna, junto ao Senhor que tanto amou e serviu.

Que sua memória continue inspirando a todos nós a viver uma fé mais autêntica, misericordiosa e comprometida com os irmãos”.

*com informações da pascom/jp