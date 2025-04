Campina Grande é destaque em arborização urbana, diz IBGE

Espaços como os parques da Criança e Evaldo Cruz simbolizam, categoricamente, a posição de evidência de Campina Grande em termos de preservação e incentivo à melhora do meio ambiente na cidade.

Dados divulgados no último dia 17 de abril, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atestam essa realidade. As estatísticas são do censo demográfico de 2022.

De acordo com o IBGE, Campina Grande superou os índices do próprio país. Enquanto a cidade Rainha da Borborema tem 74,07% de residências com ao menos uma árvore plantada, no seu entorno, a média nacional é de 66,83%.

João Pessoa, por exemplo, alcança apenas 53,39% neste critério. Quando a avaliação considera cinco ou mais árvores, a cidade também apresenta números melhores. 33,87%, contra 17,47% da capital paraibana e 32,89% do Brasil.

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), da Prefeitura de Campina Grande, merece destaque para a obtenção do resultado. A Sesuma administra, por meio da Coordenadoria de Meio Ambiente, as ações de arborização e o viveiro municipal, com uma produção diária de 300 mudas, mantendo um estoque de 20 mil mudas de 92 espécies.

Viveiro Municipal

“O viveiro hoje tem em torno de 20 mil mudas para distribuição, para que possamos dar continuidade ao Programa Minha Árvore, que é muito importante, pois Campina Grande conquistou medalhas e prêmios em virtude da quantidade de mudas plantadas no Município e também com relação à seriedade com que tratamos o meio ambiente”, afirmou o secretário da Sesuma, Dorgival Vilar.

Os parques Evaldo Cruz e da Criança, este administrado pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), são exemplos da biodiversidade crescente em Campina Grande. O primeiro, recentemente revitalizado, aumentou o número de espécies arbóreas de 432 para 443. Já o segundo possui mais de 700 árvores plantadas.

“Aqui temos pau-brasil, várias espécies de ipês, palmeiras-imperiais, acácias, pinheiros, plantas com muitas rosas e flores, além de grande parte com grama natural. Tudo é tratado com muito cuidado para receber as famílias que realizam piqueniques, aniversários, encontros religiosos, dentre outros”, informou o gerente do Parque da Criança, José de Souza Júnior.