Podcast: entenda sobre aposentadoria por idade e o cálculo

No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcos Vinícius, gerente regional do INSS em Campina Grande, esclareceu diversas dúvidas sobre benefícios previdenciários.

Ele abordou questões como a aposentadoria por idade, com destaque para a idade mínima de 65 anos e os 15 anos de contribuição exigidos após a reforma da Previdência de 2019.

Além disso, ele explicou como funciona o cálculo da aposentadoria para aqueles que começaram a trabalhar antes da reforma, mencionando a possibilidade de simulação pelo aplicativo Meu INSS.

Marcos também destacou que benefícios como pensão por morte têm direito a retroativos, desde que requeridos dentro de 30 dias após o falecimento

