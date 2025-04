Podcast: Agro Barra Rural fortalece setor agropecuário de Barra de Santana

No programa Conexão Caturité, o quadro Sou do Campo destacou a terceira edição do Agro Barra Rural, evento que movimenta o setor agropecuário de Barra de Santana, no Cariri Paraibano.

O extensionista rural da Empaer, José Ricardo Lopes, e o secretário de Agricultura do município, Leonardo de Lira Costa, o Léo da Barra, apresentaram a programação e as ações voltadas ao fortalecimento da produção local.

O evento, que conta com a parceria da Empaer, INSA, UFPB de Areia, Senar, Sebrae, Faculdade Rebouças e a PAC, promove cursos, exposições de animais, torneio leiteiro caprino, palestras técnicas, distribuição de sementes e até concursos inusitados como o de quem toma mais leite de cabra!

Com shows, churrasco e muita troca de experiências, o Agro Barra celebra o potencial rural de Barra de Santana e valoriza o trabalho do pequeno produtor. Um verdadeiro festival da agricultura familiar, que une conhecimento, tradição e diversão.

