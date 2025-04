Superintendente do HUAC fala sobre melhorias na estrutura do hospital

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, o superintendente do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), professor Homero Rodrigues, compartilhou informações sobre as melhorias e a estrutura do hospital.

O HUAC, que está completando 75 anos, enfrenta desafios de espaço, pois a área ao redor do hospital foi tomada por residências e comércio.

No entanto, o hospital tem se dedicado a reformas e ampliações, como a construção de uma nova unidade de terapia intensiva e a modernização de diversas alas, incluindo pediatria e oncopediatria.

O professor Homero também falou sobre a função dupla do HU, atendendo pelo SUS e formando profissionais de saúde. Ele destacou que o hospital não tem portas abertas, sendo as consultas e exames regulados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ele mencionou ainda o lançamento de uma linha de cuidado no tratamento de câncer de mama, visando oferecer uma trajetória completa de atendimento às pacientes. Além disso, o hospital também tem se esforçado para melhorar a segurança e infraestrutura, com medidas como vigilância por câmeras e maior presença policial no entorno do hospital.

O professor também comentou sobre o quadro de funcionários do HU, que inclui servidores da universidade, empregados públicos e terceirizados, totalizando mais de 1.200 profissionais.

Por fim, ele ressaltou a importância das residências médicas, que ajudam na formação de especialistas para atender a comunidade e garantir um atendimento de qualidade.

