Podcast: Cerest CG destaca ações voltadas aos trabalhadores

Na participação da Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, a coordenadora do Cerest Campina Grande, Camila Mendes, destacou ações voltadas para a saúde e bem-estar dos trabalhadores da cidade.

Entre os destaques, está a exposição Inloco: Retratos do Cotidiano de Trabalhadores, que segue aberta ao público até o dia 14 de abril no SESI Museu Digital, com entrada gratuita.

Camila também convidou a população para participar do projeto “Cerest na Feira”, que acontece todas as terças-feiras de abril, das 8h às 13h, no mercado de carnes da Feira Central.

A iniciativa oferece orientações sobre saúde do trabalhador, prevenção de doenças ocupacionais, direitos trabalhistas e muito mais — tudo com apoio de profissionais especializados.

