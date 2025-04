Podcast: agrônomo destaca o 1º Festival do Umbu em Dona Inês

No quadro Sou do Campo, o engenheiro agrônomo e professor Fábio Agra Medeiros trouxe informações sobre o 1º Festival do Umbu no município de Dona Inês, Agreste paraibano.

O evento aconteceu de 10 a 13 de abril e celebrou a cultura do umbu com uma programação que mistura gastronomia, oficinas, turismo e debates sobre agricultura familiar.

Fábio Agra, que representa a Rede Umbu Nordeste, foi o palestrante de abertura do festival, destacando a importância do umbu na cadeia produtiva do semiárido.

Ele também reforçou a presença de oficinas, visitas técnicas, café quilombola e shows culturais — tudo voltado à valorização do umbu e do trabalho de agricultores familiares.

O Festival contou com apoio de diversas instituições e acontecerá em diversos espaços da cidade, incluindo o Museu Municipal e o Ginásio José Eugênio. Em sua fala, o professor também mandou um abraço especial ao colega Everton Bronzeado, que se recupera de cirurgia.

