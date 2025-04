Juiz destaca o papel essencial do advogado na justiça

Na manhã desta quarta-feira, durante sua participação na coluna “Fora dos Autos” na Rádio Caturité FM, o juiz Edivan Rodrigues fez uma importante reflexão sobre o papel do advogado no sistema de justiça brasileiro.

Com uma abordagem didática e acessível, o magistrado ressaltou a relevância histórica, legal e prática da advocacia, destacando que o profissional é figura indispensável para garantir o acesso pleno à justiça.

Ao iniciar sua fala, Edivan trouxe uma explicação sobre a origem do termo advogado, fazendo uma conexão direta com a sua função na sociedade:

“Interceder, falar por alguém, ou ainda, representar alguém perante um juiz, um júri ou um tribunal. A etimologia da palavra, ou seja, a origem do termo advogado, provém do latim advocatus, que se forma a partir de vocati ad, que significa, por sua vez, interceder a favor de. Essa é a função até hoje do profissional da advocacia.”