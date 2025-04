Semana Santa: dicas de consumo para quem vai viajar no feriado

O feriado da Semana Santa é um dos momentos do ano em que as pessoas aproveitam para realizar viagens – nem que seja aquela ida rápida a locais próximos – para aproveitar os dias de descanso e se divertir com a família. Mas, fique atento para evitar problemas durante e depois das folgas. Para ajudar o consumidor em um ‘lazer consciente’, o Procon-JP traz orientações de como planejar a viagem e se prevenir para não ter uma ‘dor de cabeça’ futura.

Como primeira orientação, é preciso planejar o orçamento doméstico considerando o dinheiro disponível após o pagamento das contas do mês e já projetando o pagamento de contas extras a exemplo de impostos e mensalidade escolar, para ter uma noção de quanto dinheiro dispõe e quanto pode gastar.

Depois disso é hora de planejar a viagem, escolhendo o destino e prestando atenção ao orçamento destinado para tal finalidade. O secretário Junior Pires alerta que não se deve deixar nenhuma decisão para a véspera da viagem, o que, geralmente, traz problemas.

“Quem está com pouco dinheiro, já prevendo que o orçamento vai ficar muito apertado, a sugestão é que reduza o tempo da viagem ou mude o roteiro, escolhendo um local mais perto de casa, com um destino mais barato”.

Outro conselho do titular do Procon-JP é quanto a não se deixar seduzir pelas promoções vantajosas de pacotes das agências de viagens, com descontos ‘sedutores’, principalmente se a decisão de viajar foi por impulso. “As decisões em cima da hora geralmente trazem ‘dor de cabeça’ porque não se teve tempo de avaliar as várias opções”.

Pacotes de viagens – O consumidor que vai aproveitar os pacotes oferecidos em agências de viagens, sejam promocionais ou não, deve verificar o que o plano inclui. “Preste atenção se no seu pacote estão inclusos transporte, hospedagem, passeio turístico, atividades extras etc. Se não, verifique se o plano completo não sairia mais barato, principalmente se for viajar com a família”, alerta o secretário.

Uma dica importante é observar se a agência de viagem atende às normas e está legalmente apta para atuar nesse segmento, observando se a empresa está regularmente cadastrada no Ministério do Turismo, que disciplina a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil.

Confirmações – O secretário salienta que é importante o consumidor exigir as confirmações de reserva, passagem e demais serviços, com informações de check-in, check-out e taxas. “As confirmações servem tanto para a compra dos pacotes de turismo de forma presencial quanto pela internet. Tudo deve ser checado até a véspera da viagem”, disse.

Cuidados – No entanto, quem já se programou e realizou o pagamento da viagem através de agência de turismo, é interessante guardar o material publicitário, bem como mensagens eletrônicas. “Essa precaução é importante porque, no caso de descumprimento do que está previsto no contrato, é prova para reivindicar os direitos nos órgãos de defesa do consumidor”.

Ônibus – Para quem vai viajar de ônibus, as precauções são as mesmas. “No caso de ônibus é preciso checar as informações de embarque, horário de saída e organização das passagens e bagagens, bem como se as acomodações no hotel ou pousada reservadas estão em ordem.”, comenta Junior Pires.

Carro – O mesmo vale para quem vai viajar de carro. Deve-se revisar a parte mecânica do veículo, bagagem e a documentação pessoal. “Na verdade, o importante é aproveitar o período da folga com harmonia e alegria junto a familiares e amigos, não importando onde esteja”, pontua o secretário Procon-JP.