Secretário de Saúde de Campina Grande garante reforço na segurança do Hospital Dr. Edgley

O secretário de Saúde de Campina Grande, Carlos Dunga Júnior, garantiu que a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande está colaborando com as investigações das autoridades policiais a respeito de um incidente registrado na manhã desta sexta-feira, 18, na portaria do Hospital Municipal Dr. Edgley.

Após uma denúncia anônima, policiais militares localizaram um tablete possivelmente de droga, em uma sala da portaria da unidade hospitalar. “A Secretaria de Saúde já solicitou as imagens do circuito de segurança para repassar à Polícia Civil”, disse o gestor.

A portaria fica na entrada do hospital e é trajeto diário para centenas de pessoas. No local há um banheiro que fica aberto para o uso público, sendo frequentado por quaisquer pessoas. Por isso, a direção da unidade hospitalar não adotou nenhuma medida administrativa voltada a qualquer servidor, uma vez que a própria Polícia não tem uma suspeita instaurada.

“Vamos instalar mais câmeras de monitoramento no entorno do hospital e reforçar a segurança”, disse o secretário. No ano passado, a Secretaria de Saúde reformou o muro da unidade para evitar a entrada de possíveis criminosos no estacionamento.