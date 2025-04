Missa dos Santos Óleos acontece na Arquidiocese da Paraíba

A quinta-feira Santa na Arquidiocese da Paraíba começou com Missa do Crisma, também conhecida como Missa dos Santos Óleos, que foi celebrada às 9h, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.

Essa celebração é um dos momentos mais significativos do calendário litúrgico da Igreja Católica.

Nela, foram abençoados os óleos dos catecúmenos e dos enfermos, além da consagração do óleo do Crisma, utilizado nos sacramentos do Batismo, Crisma e Ordem. Esses óleos serão enviados posteriormente a todas as paróquias da Arquidiocese, sinalizando a unidade da Igreja local em torno do seu bispo.

Durante a missa, todos os padres da Arquidiocese se reúnem ao redor do arcebispo metropolitano, Dom Manoel Delson, para renovar publicamente as promessas sacerdotais feitas no dia da ordenação. Trata-se de um gesto de comunhão e fidelidade ao ministério e à missão confiada por Cristo por meio da Igreja.

É também um momento de profunda espiritualidade e compromisso pastoral diante do povo de Deus.