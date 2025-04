Missa do Lava-Pés na Catedral Basílica emociona fiéis em João Pessoa

Na noite desta Quinta-feira Santa, 17 de abril, a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves acolheu uma das celebrações mais significativas do calendário litúrgico: a Missa da Ceia do Senhor, também conhecida como Missa do Lava-Pés.

Presidida por Dom Manoel Delson, Arcebispo da Paraíba, a celebração marcou o início do Tríduo Pascal, o coração da fé cristã, e reuniu centenas de fiéis em clima de oração, reverência e profundo simbolismo.

Este ano, de forma especial, o gesto do lava-pés contou com a participação de jovens do movimento Segue-Me da Arquidiocese. Durante o rito, Dom Delson lavou os pés de 12 jovens, repetindo o gesto de Jesus com seus discípulos na Última Ceia. O momento foi marcado por grande emoção, evidenciando a confiança da Igreja na juventude como protagonistas da evangelização e sinal de renovação e esperança.

A Missa da Ceia do Senhor celebra dois grandes mistérios da fé cristã: a instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Naquela noite santa, Jesus reuniu-se com os Doze para a ceia pascal, antecipando, em sinais sacramentais, sua entrega total na cruz.

Ao partir o pão e oferecer o cálice, instituiu a Eucaristia, deixando à Igreja o memorial de sua paixão, morte e ressurreição.

Outro ponto central da celebração é o gesto do lava-pés, que revela o coração do Evangelho: o amor que se faz serviço.

Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus inverte a lógica do poder e ensina que a verdadeira grandeza está em servir, não em ser servido. Esse rito, reatualizado liturgicamente nesta celebração, convida a comunidade a viver a fé de forma concreta, com gestos de humildade e doação.

Ao final da celebração, o Santíssimo Sacramento foi transladado em procissão para um espaço preparado para a adoração silenciosa, onde os fiéis são convidados a velar com Jesus, revivendo as horas de agonia no Horto das Oliveiras.

Com essa celebração, a Arquidiocese da Paraíba mergulha no mistério pascal, acompanhando Jesus em seu caminho de entrega até a glória da ressurreição.

A presença dos jovens do Segue-Me recorda a toda a Igreja que a fé é sempre atual, dinâmica e chamada a ser vivida com alegria, serviço e esperança