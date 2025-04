João Pessoa alcança quase a totalidade de ocupação hoteleira no feriadão

João Pessoa registra média de 95% de ocupação hoteleira para o feriado da Páscoa e Tiradentes, segundo dados da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur). O índice reflete o sucesso das estratégias contínuas de promoção da cidade, desenvolvidas pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado e o trade turístico. A Capital paraibana, inclusive, foi destaque nacional como um dos destinos mais procurados do Brasil para o período, de acordo com a Decolar.

Para o secretário Municipal de Turismo, Vitor Hugo, a cidade de João Pessoa alcançou um novo patamar na atração de turistas, resultado de investimentos consistentes em infraestrutura, acessibilidade e sustentabilidade. “Esse reconhecimento é fruto de um conjunto de ações que vão desde a promoção em feiras nacionais e internacionais até a presença em veículos de grande alcance, como Globo”, ressalta Vitor Hugo.

Além disso, João Pessoa se destaca pelas praias urbanas limpas, acessíveis e bem estruturadas — incluindo o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) adaptado, que oferece suporte a pessoas com deficiência, demonstrando o avanço na inclusão e na experiência turística.

Durante o feriado da Semana Santa, uma das principais opções culturais em João Pessoa é o espetáculo “Paixão de Cristo – Divino Redentor”, promovido pela Prefeitura, através da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). As apresentações ocorrem no Adro do Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico da cidade.

Nesta sexta-feira (18), há sessões às 18h e 20h e no sábado (19), a apresentação será às 19h. O evento é gratuito e aberto ao público. Com direção de Everaldo Vasconcelos, o espetáculo conta com elenco majoritariamente local, incluindo os atores paraibanos Mayana Neiva, no papel de Maria, e Samuel de Assis, interpretando Jesus.

“Tudo isso reforça a imagem da cidade como um destino acolhedor e desejado por quem busca qualidade de vida e turismo responsável. Não por acaso, muitos visitantes expressam o desejo de morar na cidade após conhecerem seu potencial”, comenta o secretário de Turismo.

Destino mais procurado – João Pessoa foi destaque nacional como um dos destinos mais procurados do Brasil durante os feriados da Semana Santa e do Dia de Tiradentes, ocupando o 13º lugar no ranking geral e o 6º no Nordeste, segundo levantamento da Decolar. O levantamento foi feito com base na procura por pacotes nacionais e internacionais em seu site e aplicativo, comparando os dados com o mesmo período de 2024.

A Secretaria de Turismo (Setur) vem intensificando sua presença em importantes feiras de promoção de destinos. Em março deste ano, por exemplo, esteve na Bolsa de Turismo de Lisboa – marcando a primeira participação presencial da cidade em uma das principais feiras da Europa. Essa iniciativa visa aumentar o fluxo de turistas estrangeiros para a capital paraibana nos próximos meses.