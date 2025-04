O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, celebrou nesta Quinta-feira Santa (17) a instituição da Eucaristia e o mandamento do amor, marcados pelo ato do lava-pés — exemplo deixado por Jesus Cristo quando lavou os pés dos seus doze discípulos, narrativa da Última Ceia.

O ritual litúrgico, celebrado na Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, foi simbolizado por doze adolescentes que fazem parte do movimento da Igreja Católica “Segue-me”, voltado para jovens e adolescentes e que busca promover o crescimento espiritual e o desenvolvimento de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo.

Dom Delson explicou o gesto de Cristo como um ato de amor e comunhão com Deus. “É um ato de servir ao próximo, sobretudo na compaixão com os mais necessitados. É a oportunidade de encontro com alguém que amamos — e ninguém nos amou mais do que Jesus, que, sendo o Filho de Deus, entregou-se à cruz, derramou o seu sangue para nos salvar”, afirmou durante a homilia.

O arcebispo explicou ainda que lavar os pés é uma atitude de quem serve, como forma de acolher as pessoas. “Jesus tomou essa experiência para nos ensinar que servir uns aos outros é um serviço de amor, de acolhimento, de respeito — e é isso que devemos traduzir em nossas vidas pela vivência na Eucaristia”, destacou.

Durante a homilia, Dom Delson explicou também que, com a celebração da Ceia do Senhor, inicia-se o tríduo da paixão, morte e ressurreição de Cristo — o ponto mais alto do ano litúrgico. Ele falou ainda sobre o tema da Campanha da Fraternidade deste ano, que trata da ecologia integral, e pediu que os fiéis tivessem mais cuidado com o meio ambiente, preservando a natureza para que a humanidade possa viver em um planeta de paz e harmonia.

Representando o tema, os doze adolescentes levaram ao altar mudas de diversas árvores frutíferas, que serão doadas à comunidade.

A celebração da Semana Santa segue nesta Sexta-feira Santa com a realização da Via-Sacra, às 9h; celebração do Ofício da Agonia ao meio-dia; e, às 15h, haverá a celebração da Paixão do Senhor, seguida da Procissão do Senhor Morto — todas presididas por Dom Manoel Delson, arcebispo da Paraíba.

No Sábado Santo, a partir das 17h, acontece a solene Vigília Pascal, também presidida por Dom Manoel Delson.

No Domingo de Páscoa, haverá a celebração da Santa Missa na Catedral, presidida pelo Pe. Allan Karlos, pároco da Catedral, às 6h. Às 9h, a missa será celebrada por Dom Manoel Delson, e às 17h, pelo Pe. Luiz José, vigário da Catedral.

Encerrando a programação da Semana Santa, às 18h30 será celebrada a Santa Missa no Mosteiro de São Bento, presidida pelo Pe. Luiz José.