Transporte coletivo terá operação especial em Campina Grande durante o feriadão

No Conexão Caturité, um alerta importante para quem vai utilizar o transporte público em Campina Grande durante o feriadão da Semana Santa.

A STTP divulgou o plano especial de funcionamento dos ônibus, que começa já nesta quinta-feira, dia 17, a partir das 14h, com redução de frota, semelhante aos sábados.

Na sexta (18), domingo (20) e segunda-feira (21), os ônibus vão operar com a frota de feriado, das 6h às 20h, com saídas finais do Terminal de Integração a partir das 20h. Já no sábado (19), o funcionamento será normal para o dia da semana, até as 22h.

A gerente de transporte da STTP, Araci Brasil, também informou que, após o evento religioso no Parque do Povo na sexta-feira à noite, toda a frota estará concentrada no Terminal aguardando os fiéis para garantir o retorno seguro aos bairros.

Linhas dos distritos, como Galante, São José da Mata e Jenipapo, também terão operação especial. Dúvidas podem ser tiradas pelo WhatsApp da STTP: 3341-1517.

