Prefeitura de Alagoa Grande realiza entrega de peixes à população

Após muitos anos sem a entrega do peixe da semana santa em Alagoa Grande, o atual prefeito Neto Carneiro retomou com a ação social que chamou atenção na região pela amplitude de investimento e também pelo valor afetivo do projeto.

Neto Carneiro é um gestor jovem que decidiu resgatar uma das ações sociais que foi marca do seu avô João Bosco Carneiro, ex-prefeito do município que faleceu no ano 2001 e ganhou o slogan de “pai dos pobres” durante sua carreira.

A ação da semana santa aconteceu nesta quarta-feira (16) em diversos pontos do município. Foram aproximadamente 46 toneladas de alimentos, 10 toneladas peixe e 36 de demais gêneros alimentícios, um investimento jamais visto de R$ 298,000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais) em recursos próprios, contou com faixas de divulgação espalhas pela cidade junto à mensagem da volta da entrega do peixe e com uma equipe local ampla e padronizada que iniciou as atividades das 4h da manhã até as 18h, tudo isso acompanhada pelo trabalho do gestor junto aos funcionários voluntários da ação.

Através das suas redes sociais, Neto Carneiro vem se destacando na região pelo engajamento crescente que vem conquistando, transmitindo o dia a dia da gestão e sua participação ativa nas ações realizadas.

O município de Alagoa Grande o elegeu com votação histórica e de acordo com seu plano de governo, essa ação é mais um cumprimento das muitas que virão, prometendo foco na educação, cultura de base e desenvolvimento social.