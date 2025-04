HUAC realiza ação especial de Páscoa para crianças internadas na ala pediátrica

No Conexão Caturité, a psicóloga Lindeci Pereira Costa, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), falou sobre a tradicional ação de Páscoa realizada com as crianças internadas na ala pediátrica.

O evento, marcado para o dia 17 de abril, contará com momentos de louvor, reflexão, distribuição de ovos de chocolate, pipoca e algodão doce.

A celebração começa às 14h com a participação da Igreja Cidade Viva, seguida de atividades lúdicas e educativas com o “Guardião e o Coelho Batistinha”.

Lindeci destacou que muitas crianças e famílias não teriam condições de celebrar a data em casa, e por isso o HUAC se empenha em tornar esse momento inesquecível.

Ela ainda contou que algumas crianças chegam até a pedir para não receber alta antes do evento.

No domingo de Páscoa, 20 de abril, será realizado mais um momento especial com a entrega de lembrancinhas e mensagens de fé.

Ouça o podcast: