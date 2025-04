A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) anunciou nesta quarta-feira (16) o esquema especial de funcionamento dos ônibus durante o feriadão prolongado da Semana Santa e do Dia de Tiradentes, que vai de quinta-feira (17) até a segunda-feira (21).

Segundo a gerente de Transportes da STTP, Aracy Brasil, o plano foi elaborado para atender à demanda reduzida devido ao fechamento de escolas, universidades e repartições públicas, mas mantendo a cobertura necessária para eventos e centros comerciais.

“A partir da quinta-feira, dia 17, a frota será reduzida a partir das 14h, visto que as universidades e instituições públicas estarão fechadas. Mesmo com essa redução, manteremos o encerramento da operação nos mesmos horários dos dias úteis, até as 22h. E, como de costume, haverá atendimento ao Shopping do Catolé, com ônibus saindo às 22h30”, afirmou Carla.

Na sexta-feira (18), domingo (20) e na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, os ônibus circularão em esquema de feriado, com redução de frota. Os veículos começarão a operar às 6h da manhã e o encerramento das atividades será às 20h, no Terminal de Integração.

No sábado (19), o sistema volta ao funcionamento normal, com ônibus operando até as 22h.

Ainda na sexta-feira, em razão do tradicional evento religioso no Parque do Povo, a STTP vai reforçar o atendimento no Terminal de Integração.

“Teremos uma concentração de frota no Terminal para garantir o transporte da população que vai participar da celebração no Parque do Povo, a partir das 20h. Estamos atentos para oferecer um serviço seguro e eficiente durante todo o período”, concluiu a gerente.