Prefeitura de Campina Grande vai manter coleta de lixo na Semana Santa

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Departamento de Limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), informa que não ocorrerá alteração na coleta do lixo domiciliar no Município e nos Distritos durante a Semana Santa. O trabalho será mantido nesta quinta-feira, 17, mesmo sendo ponto facultativo dos servidores municipais. O mesmo acontecerá na Sexta-Feira da Paixão, dia 18 de abril.

O secretário municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Dorgival Vilar, disse que a quantidade de lixo tem crescido com o aumento da população da cidade. Segundo ele, uma interrupção do serviço em alguns setores, durante o período de quatro dias, certamente causaria alguns transtornos. Portanto, por orientação do prefeito Bruno Cunha Lima, será mantido todo o cronograma, inclusive com os plantões.

A coleta domiciliar é realizada três vezes por semana, na maioria das comunidades urbanas e nos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista. Alguns setores são atendidos às segundas, quartas e sextas-feiras e os demais às terças, quintas-feiras e aos sábados. A parte central do Município tem coleta diária, principalmente no período noturno, como já ocorre em outras áreas da cidade.

Nos anos anteriores, somente em dois dias não ocorria a coleta: na Sexta-Feira Santa e no primeiro dia do ano, quando a empresa coletora aproveitava este dia para se confraternizar com seus funcionários.

Mas neste ano, após entendimento com a empresa responsável por este serviço, ficou decidido que durante todo o feriadão não haverá nenhuma alteração, incluindo a segunda-feira, 21 de abril, feriado nacional, Dia de Tiradentes.

Feiras

Com relação à Feira Central de Campina Grande, como também dos bairros e distritos, praticamente não ocorrerão mudanças.

Apenas nesta sexta-feira, 18, é que o funcionamento ocorrerá até o meio-dia. Nos demais dias não haverá alteração.

Na Feira da Prata, mais precisamente no estacionamento, desde à segunda-feira acontece a venda de pescados, inclusive na Sexta-feira Santa, até 15h

Decreto

Por decreto, o prefeito Bruno Cunha Lima determinou ponto facultativo nesta quinta-feira, 17, em todas as repartições públicas do Município, com exceção dos Hospitais Pedro I, da Criança e Edgley Maciel, UPAs, ISEA e SAMU, além do serviço de limpeza urbana.

E no feriado religioso da Sexta-Feira Santa, 18, previsto nos termos da Lei Municipal nº 4.775, de 22 de junho de 2009, todos os serviços essenciais serão mantidos.