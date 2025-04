Prefeitura de Campina Grande entrega de cinco toneladas de peixes no Aluízio Campos

Na manhã desta quarta-feira (16), 2.500 famílias do Complexo Aluízio Campos foram contempladas com a entrega de 5 toneladas de peixes, por parte da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Assistência Social (Semas), com o apoio do senador Veneziano Vital do Rego, que na oportunidade foi representado pela vereadora Pâmela Vital do Rego e a mãe do senador, a ex-deputada, Nilda Gondim.

A entrega dos 2kg de peixe, por cada família, teve início por volta das 9h da manhã e se estendeu até o meio-dia, em uma grande estrutura montada no pátio da Paróquia São João Paulo II que funciona no Complexo. As equipes da Semas, ligadas à Diretoria de Proteção Básica, realizavam o cadastro de cada morador, que recebia uma pulseira de identificação e em seguida, o peixe.

Uma das contempladas foi a cadeirante Rosemary da Silva, que chegou cedo junto com uma amiga para garantir o pescado.

“Estou muito satisfeita, já que moro sozinha e a minha aposentadoria não dá para garantir a compra do peixe nesse período. Muito grata a todos”, disse a estudante. Outro que saiu satisfeito, foi o aposentado por tempo de serviço, Claudemir Bezerra de 57 anos, que ficou feliz em poder garantir o peixe na Semana Santa, para toda a família. “Estou muito feliz e satisfeito, por esse momento”, disse o morador.

‘Nós temos aqui na Paróquia uma campanha permanente, denominada ‘Somos Irmãos’, e este ano, a Semas fez essa parceria conosco, para que pudéssemos não só reunir as famílias que frequentam a Igreja, mas a todos os moradores do Aluízio Campos. Foi na verdade uma acolhida seguida da distribuição de peixes para todos. Estou muito grato à Prefeitura e parceiros, por essa iniciativa”, ressaltou o padre Rodolfo Lucena.

“Mais uma vez estamos em um momento prazeroso que é realizar a entrega de peixe para quem mais precisa. Uma ação que foi possível, graças a iniciativa do senador Veneziano Vital do Rego, e estamos honrados em poder proporcionar, junto com a Prefeitura e Semas, esse importante benefício para os moradores do Aluízio Campos. Estou muito feliz”, disse a vereadora e ex-secretária da Semas, Pâmela Vital.

Para o secretário da Semas, Fábio Thoma, um momento importantíssimo graças à intervenção do senador Veneziano Vital em doar essa grande quantidade de peixes, e que está sendo administrado pela Prefeitura, através da assistência social.

“Inclusive com a sensibilidade que o nosso prefeito Bruno Cunha Lima tem, ele indicou que esses peixes fossem entregues aqui no Complexo Aluízio Campos. Portanto, estamos felizes por todos os parceiros que tornaram possível esse momento especial para as famílias aqui da comunidade, nesta Páscoa”, finalizou o secretário.+