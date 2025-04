A 19ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande registra um importante marco histórico, que é o número recorde de mulheres na titularidade do mandato de vereadoras: oito no total.

Desta forma, a atual legislatura da Casa de Félix Araújo superou, inclusive, a anterior, quando sete vereadoras foram eleitas para compor o parlamento municipal. Além disso, as três maiores votações para o legislativo da Rainha da Borborema no pleito de 2024 foram conquistadas por candidatas mulheres.

Jô Oliveira (PCdoB) teve 5.178 votos e foi reeleita para o segundo mandato. Carol Gomes (União Brasil) somou 5.009 sufrágios, também para um segundo mandato. A terceira mais votada foi Ivonete Ludgério (União Brasil), eleita pela quinta vez (além de ter assumido, como suplente, na legislatura de 2013/2016).

Também continuam ou retornam à Casa Fabiana Gomes (União Brasil), com 4.524 votos, assumindo o mandato pela segunda vez; Valéria Aragão (Republicanos), com 3.865 votos (segundo mandato); e Pâmela Vital (MDB), que já havia assumido o exercício como suplente (legislatura 2017/2020) e, agora, é titular, com 3.852 votos.

Além delas, duas vereadoras eleitas chegaram à Câmara Municipal de Campina Grande pela primeira vez: Aninha Cardoso (Republicanos), com 3.502 votos; e Waléria Assunção (PSB), com 3.446 votos recebidos.

PAUTA FEMININA

Com o recorde, a pauta feminina na Casa de Félix Araújo ganhou naturalmente mais espaço e legitimidade em sua abordagem. Com pouco mais de cem dias desde a posse da atual legislatura, diversas proposituras voltadas para as mulheres já foram protocoladas, além do registro de discussões importantes para o segmento, como a recente audiência pública que debateu o tema da violência obstétrica.

A expectativa das próprias vereadoras é de uma legislatura que deverá se consolidar como histórica não apenas pelo número de recorde parlamentares mulheres, mas pelo trabalho que já está sendo desenvolvido em prol dos direitos femininos.