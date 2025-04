TCE-PB recomenda suspensão de posse de conselheira

Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) apontou que Alanna Galdino, filha do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, recebeu quase R$ 650 mil sem comprovação de trabalho na Secretaria de Planejamento do estado.

O relatório recomenda a suspensão de sua posse como conselheira do TCE-PB, destacando falta de experiência exigida, indícios de nepotismo e ausência de sabatina no processo de escolha.