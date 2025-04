Sintab e Confetam/CUT defendem servidores municipais em Congresso

As diretoras do Sintab, Maria Dapaz e Mary Priscila, participaram como delegadas do 4º Congresso da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Confetam/CUT), que aconteceu entre os dias 09 e 12 de abril, em Beberibe/CE, com o objetivo de debater os ataques ao serviço público, fortalecer a organização da base e traçar os próximos passos da luta municipal.

De acordo com Mary Priscila, a participação de todos os trabalhadores fortalece o movimento sindical e também a perspectiva de alcançar os nossos projetos a nível nacional.

“Estamos aqui para traçar metas de como alcançar as pautas para os trabalhadores municipais”, explicou.

A diretora Maria Dapaz destacou que o Congresso é uma oportunidade para traçar planos de luta para os próximos anos e de realizar um 1º de Maio histórico e unificado, com todas as centrais sindicais.

“Juntos, Sintab, CUT e Confetam, na luta e em defesa de todos dos trabalhadores”, afirmou.

Com o tema “Superando desafios, protegendo direitos – A luta dos municipais em tempos de ataques”, o evento reuniu lideranças sindicais de todo o Brasil para eleger a nova diretoria da Confetam e homenageou Jocélio Drummond, um dos fundadores da Confetam e referência nacional na luta sindical.