A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) divulgou o funcionamento dos mercados públicos, feiras públicas e shoppings populares durante o feriadão de Semana Santa.

Responsável pela administração desses espaços, a Pasta lembra que sempre deixa a critério dos feirantes e comerciantes o modelo de funcionamento em datas comemorativas e feriados que compõem os calendários municipal, estadual e nacional.

Nesta Sexta-feira Santa (18), os mercados públicos e feiras livres funcionam até o meio-dia, voltando ao horário normal no sábado (19) e domingo (20). Na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, o funcionamento também será até o meio-dia.

Na sexta-feira (18), o tradicional Mercado de Peixe em Tambaú inicia seu funcionamento a partir das 5h e segue até ao meio-dia para atender a alta na procura por conta do período. No sábado o horário de funcionamento volta à normalidade. Já no domingo de Páscoa (20), encerra as atividades ao meio-dia.

A Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, também abrirá normalmente até o sábado, já que está acontecendo no local a Semana do Pescado. Durante o período, o local está funcionando das 5h30 às 14h30.

Shoppings populares – Os shoppings populares (Shopping do Varadouro, 4&400, Centro Comercial de Passagem e Terceirão) não funcionarão na sexta-feira (18),voltando ao horário normal no sábado (19). No domingo (20) e no dia de Tiradentes (21), permanecem fechados.