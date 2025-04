Procon de Campina Grande constata variação nos preços de pescados e ovos de Páscoa

O Procon de Campina Grande identificou uma variação de preços de até 150,59% nos pescados e de 59,54% nos ovos de Páscoa, durante a pesquisa comparativa de valores para a Semana Santa deste ano.

O levantamento foi divulgado nesta terça, 15, com o objetivo de ajudar o consumidor na hora da compra. São 39 produtos, sendo 27 linhas de ovos de quatro marcas (Lacta, Nestlê, Garoto e Delatte) e 12 tipos de pescados, inclusive o bacalhau, cujo quilo pode ser adquirido ao menor preço de R$ 54,99.

A nova pesquisa do Procon-CG foi realizada nessa segunda-feira, 14, em 10 estabelecimentos comerciais mais frequentados pelos consumidores campinenses, localizados em nove bairros de diferentes regiões da cidade.

Das 12 espécies de pescados avaliados na pesquisa, entre filé de peixe, peixe com cabeça, peixe em posta e bacalhau, a maior variação de preço foi identificada no filé de merluza: 150,59% entre o menor e maior valor do quilo do produto. Com isso, o produto pode ser encontrado ao menor preço de R$ 21,90, no supermercado O Filezão, localizado na avenida Marechal Floriano Peixoto, Nº. 1874, no bairro do Centenário; e ao maior valor de R$ 54,88, no Menor Preço, situado na rua Presidente Costa e Silva, Nº. 1780, no Cruzeiro.

Bacalhau – Já o valor do quilo do bacalhau, que é um dos peixes mais procurados pelos consumidores no período da Semana Santa, a maior variação entre o menor e maior preço cobrado pelo produto em Campina Grande é de 19,31%, para o da marca do Porto – que pode ser encontrado pelo menor preço de R$ 144,99, no Rede Econômico, localizado na rua Duque de Caxias, Nº. 940, na Prata; até o maior valor de R$ 172,99, no supermercado Ideal, situado na avenida Marechal Floriano Peixoto, Nº. 1350, no Centenário.

Já entre os ovos de Páscoa, o levantamento do Procon Municipal registrou que a maior variação de preço é de 59,54%, na marca Lacta, tipo Sonho de Valsa, com 375g, que pode ser comprado ao menor preço de R$ 61,99, no supermercado Assaí, localizado na avenida Assis Chateaubriand, s/n, na Liberdade; e pelo maior preço de R$ 79,99 no O Filezão, na avenida Marechal Floriano Peixoto, Nº. 1874, no bairro do Centenário.

Na categoria de ovos de Páscoa infantis, as maiores variações de preços foram identificadas nos da marca Lacta: o Hot Wheels e a Barbie, ambos com 166g, cujas variações entre o menor e maior valor cobrado nos estabelecimentos em Campina Grande são de 44,16% e 42,73%, respectivamente.

O ovo do Hot Wheels e da Barbie pode ser encontrado ao menor preço de R$ 69,99, no Assaí, Assaí, localizado na avenida Assis Chateaubriand, s/n, na Liberdade; e no Bom que só, na avenida Dinamérica Alves Correia, Nº. 751, no Santa Cruz. Já o maior valor do Hot Hot Wheels foi encontrado por R$ 100,90 e da Barbie por R$ 99,90, os dois no Brasil Atacarejo, na avenida Jornalista Assis Chateaubriand, Nº. 245 – Estação Velha. Para conferir mais detalhes da pesquisa de preços do Procon Municipal para a Semana Santa 2025, acesse: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/