A Prefeitura de Campina Grande realiza durante esta semana uma formação para equipes da Diretoria de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

A primeira etapa da ação ocorreu na manhã desta terça-feira (15) e o evento seguirá nesta quarta (16), no auditório do Ministério Público da Paraíba, com o objetivo de discutir o andamento dos serviços ligados à Diretoria e melhorias dos atendimentos.

Durante este primeiro dia, as atividades se dividiram em apresentações dos serviços, para viabilizar discussões sobre como integrar ainda mais o dia a dia dos trabalhos, além de uma palestra com o assessor jurídico da Semas, Paulineto Sarmento.

O tema ministrado nesta terça foi: “Fortalecendo a proteção e a ética no atendimento à crianças e adolescentes com direitos violados”, de forma a priorizar uma discussão inicial sobre este grupo atendido.

“Apresentamos a atuação dos profissionais sob o exercício da ética nos âmbitos de média e, principalmente, alta complexidade, com base no que rege a NOB-RH/SUAS, uma normativa específica para Recursos Humanos e profissionais dentro da assistência social. Também discutimos um pouco sobre o cuidado com a saúde mental já que são trabalhos muito desafiadores e precisamos tratar dessa questão para motivar o dia a dia”, disse Paulineto Sarmento.

Já nesta quarta (16) serão tratados temas ligados ao trabalho conjunto com a Vara da Infância e Juventude do Município, com equipes de psicologia, serviço social e o Juiz Perilo Lucena. Além disso, serão analisados dados, avanços e dificuldades do trabalho da Vigilância Socioassistencial da Semas, como também haverá discussões sobre os serviços ligados aos idosos, com a gerente do Idoso, Rosemary Torres e de Pessoas com Deficiência, com a gerente Edna Silva, da Gerência PcD.

Para Ana Cleide Rotondano, diretora da Proteção Especial, esse evento vem para viabilizar a melhoria dos trabalhos. “Na dinâmica desta diretoria um depende do outro, então após esses encontros a gente vai entender como criar mais sintonia nos trabalhos dos diversos programas, cada um mostrando o seu serviço, se inteirando do trabalho do outro e trocando experiências para que a gente possa fazer nosso planejamento diário”, concluiu a diretora.

De acordo com o secretário da Semas, Fabio Thoma, esse é mais um evento que reforça o compromisso da assistência social com diferentes públicos.

“Temos um olhar especial para as pessoas que chegam em nossos serviços com direitos violados e termos esse espaço para discutir sobre os atendimentos às crianças, adolescentes, adultos, idosos e PcD´s, é gratificante e demonstra, sobretudo, o cuidado que esta gestão tem com as pessoas”, afirmou o secretário.