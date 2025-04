Governador visita obras do Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa

O governador João Azevêdo inspecionou, na manhã desta terça-feira (15), obras de mobilidade urbana e do Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, que têm gerado emprego e renda e irão impulsionar a economia da região e melhorar a qualidade de vida da população.

A agenda de visitas técnicas foi iniciada nas obras de ligação da Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano, ao Hospital Universitário Lauro Wanderley (Vias do Atlântico), que recebe investimento superior a R$ 22,3 milhões. “A obra já está recebendo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente – tipo de asfalto usado para pavimentar estradas e vias urbanas) e é uma intervenção que vai melhorar bastante a mobilidade urbana de João Pessoa”, frisou o chefe do Executivo estadual.

Em seguida, no Polo Turístico Cabo Branco, João Azevêdo acompanhou as obras de construção do Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort, onde são investidos R$ 220 milhões para implantação de 1.629 leitos de hotelaria.

Ele também visitou as obras do Acquaí Parks e Resort, equipamento da empresa europeia Airy Hotels & Leisure, onde está em construção um dos maiores parques aquáticos do Brasil. O empreendimento, cujas obras são orçadas em R$ 700 milhões, ainda contará com 2.440 leitos de hotelaria.

“Além de trazer desenvolvimento, as obras geram emprego e renda. Nós temos milhares de famílias beneficiadas neste momento de construção dos empreendimentos e milhares de famílias que serão contempladas quando estiver em operação. Nós estamos cumprindo com o nosso papel de fazer gestão pública para transformar a vida das pessoas”, acrescentou.

O governador também vistoriou as obras de construção da Avenida Boulevard dos Ipês, grande via pública do Polo, construída pelo Governo do Estado, com 700 m de extensão por 33 m de largura e cerca de 20 mil m² de área construída, que ligará o Centro de Convenções à praia. A obra recebe investimentos de R$ 21,6 milhões.

João Azevêdo destacou que a Avenida irá integrar os moradores de João Pessoa com os turistas. “A população da cidade vai poder usufruir de um grande espaço, com playground, área para venda de artesanato e lanchonetes. Nós também teremos um grande mirante, com estrutura metálica, tirolesa, ou seja, é um equipamento pensado para oferecer conforto para quem mora na cidade e para quem nos visita”, sustentou, ao acrescentar que o Boulevard dos Ipês também terá o monumento “A Pedra do Reino” em homenagem ao escritor Ariano Suassuna.

O Polo Cabo Branco, maior complexo turístico planejado em execução no Brasil, já possui nove empreendimentos com contratos assinados: Ocean Palace Jampa Eco Beach Resort, Amado Bio & SPA Hotel, Tauá Resort & Convention João Pessoa, Acquaí Parks & Resort, Holanda’s Gold Resort Club, Mardisa Hotel e Resort, W.A.M. Experience, Hotel Resort Setai e The Westin João Pessoa. Os empreendimentos representam investimentos de R$ 2,4 bilhões na construção de 13.909 leitos de hotelaria e a geração de mais de 19 mil empregos.

Por fim, o governador inspecionou a obra de ligação do Centro de Convenções de João Pessoa, na PB-008, até Mangabeira VIII. Com extensão de 1,41 Km e investimentos de R$ 2 milhões, a obra recebe concreto em CBUQ e marcação de serviços de drenagem na atual fase. As visitas técnicas foram acompanhadas pelo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari.