Prefeito entrega nova sede ampliada do Procon, em João Pessoa

O consumidor de João Pessoa está de casa nova a partir desta segunda-feira (14). O prefeito Cícero Lucena inaugurou a nova sede da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), na Dom Pedro I, 382, Lambia, na mesma avenida do antigo prédio. O espaço já está em funcionamento, com atendimento ao consumidor das 8h às 17h.

Durante a solenidade, o prefeito Cícero Lucena lembrou que o Procon Municipal foi criado em 1997, no início de sua primeira gestão à frente da Prefeitura de João Pessoa.

“Hoje é um dia muito feliz. Isso é a prova de uma semente bem plantada é algo que dá fruto. Ao longo desses anos o Procon só cresce, apesar de ter passado um período sem cumprir seu papel. O importante é que hoje estamos entregando, fazendo essa sede e essa vontade de fazer cada vez melhor. É outra conquista que me deixa muito feliz”, destacou o prefeito.

As novas instalações do Procon-JP oferecem mais conforto e agilidade na assistência ao pessoense através de uma maior estrutura física e ampliação de equipamentos e dos espaços para serviços como atendimento no SAC e salas de audiência. A nova sede conta com 34 salas distribuídas em três pavimentos, além de um auditório para 56 pessoas e ampla garagem. O investimento foi de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

“Essa obra demorou um pouco para ser concluída porque tivemos um problema com a construtora antiga e a empresa teve que ser afastada. Tivemos que fazer uma nova contratação, mas agora o resultado está aqui, feito. Uma nova sede completa, bem instalada, para dar dignidade à população de João Pessoa”, explicou o secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.

O secretário Júnior Pires comemorou as novas instalações do Procon-JP. “Serão 10 guichês no SAC para atendimento ao consumidor, cinco salas de audiência, cartório com recepção e arquivo, sala de Educação Financeira, sala de imprensa, além de um par de banheiros com acessibilidade em cada pavimento e salas de apoio da copa em todos os andares, além de elevador para garantir que o consumidor tenha acesso a todos os pavimentos do prédio”.

Mais perto do consumidor – O secretário acrescentou que, para o consumidor, o novo endereço do Procon-JP trará mais comodidade uma vez que o prédio estará mais perto dos pontos de ônibus do Parque Solon de Lucena e do comércio daquela área.

“Podemos dizer que a nova sede estará no caminho do pessoense para as atividades diárias nos vários pontos do Centro da cidade”, afirmou.

Fácil localização – O titular do Procon-JP explicou que, por ser na mesma avenida do atual prédio, o consumidor não terá dificuldade em localizar a nova sede.

“Estaremos quase em frente ao Shopping Tambiá e praticamente na esquina da Rua Santos Elias. Sem contar que a nova sede estará mais próxima da Lagoa, local de partida e chegada dos ônibus que cobrem todos os bairros da cidade”, comentou Júnior Pires.

A abertura da nova casa do Procon-JP contou a presença do deputado federal Mersinho Lucena, do deputado estadual João Gonçalves, além dos vereadores Luiz da Padaria, Rômulo Dantas, Odon Bezerra, Guga Moov Jampa e Raoni Mendes.