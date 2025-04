PBPrev comunica ao TCE-PB novo Censo Previdenciário na Paraíba

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Fábio Nogueira, recebeu, em audiência, na manhã desta segunda-feira (14), o presidente da Paraíba Previdência – PBPrev, José Antônio Coelho Cavalcanti, que aproveitou a oportunidade para comunicar a realização de um censo previdenciário no Estado, envolvendo a participação dos três Poderes, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas e UEPB.

Participaram da reunião, além do conselheiro Fernando Catão, os diretores Severino Claudino Neto (Executivo Geral), Eduardo Albuquerque (Auditoria e Fiscalização) e Ed Wilson Santana (Tecnologia da Informação). Também o Assessor Jurídico, Sérgio Dantas.

O conselheiro Fábio Nogueira considerou a iniciativa importante, até porque, o órgão previdenciário passará a ter um controle mais efetivo, a partir do recadastramento de todos os servidores do Estado. José Antônio explicou que nessa primeira etapa está conversando com os dirigentes dos órgãos. Adiantou que o processo será deflagrado em breve, pois aguarda apenas a publicação do decreto governamental para iniciar os trabalhos.

O censo previdenciário dos segurados e beneficiários permitirá a realização de um levantamento dos dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores ativos civis e dos militares, inativos, reformados e pensionistas do Estado da Paraíba, visando atualizar as bases de dados administrativos e previdenciário, fazendo assim, uma radiografia do quadro.

“Queremos saber quem somos, onde estamos e para onde estamos indo”, disse ele, ao acrescentar que essas perguntas poderão ser respondidas com o recadastramento e a atualização das bases de dados.