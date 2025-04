Atendimento do CadÚnico é suspenso durante Semana Santa, em João Pessoa

O atendimento do CadÚnico, porta de entrada para diversos programas do Governo Federal, será suspenso durante o feriado da Semana Santa, comemorado nesta sexta-feira (18). Os horários serão alterados a partir da quinta-feira (17), seguindo o decreto da Prefeitura de João Pessoa que torna facultativo o expediente.

De acordo com a coordenadora do CadÚnico, Margô Galvão, os atendimentos agendados para o dia 17 já foram remarcados para a próxima semana.

“Nossos atendimentos vão acontecer normalmente até a quarta-feira, das 7h às 17h. Já reagendamos os atendimentos que aconteceriam na quinta-feira, já que não sabíamos que seria ponto facultativo. Então nosso atendimento só volta na terça-feira, porque na segunda-feira, dia 21, também temos o feriado nacional de Tiradentes”, informou.

O expediente nas repartições públicas municipais será interrompido a partir das 14h da quarta-feira (16) e só será retomado às 8h da terça-feira (22). Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), que também realizam atendimentos do CadÚnico, seguem esse mesmo horário.

Serviço – A sede do CadÚnico fica na Rua Braz Florentino, n 138, no Centro, em frente à Praça Barão do Rio Branco. Com o horário de atendimento das 7h às 17h.

Alguns atendimentos também podem ser realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que também têm acesso ao sistema do Bolsa Família, localizados em diversos bairros da Capital.

Para facilitar o acesso, basta verificar o Cras de cada região e agendar o atendimento, no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/centro-de-referencia-de-assistencia-social-cras/