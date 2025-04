Arquidiocese da Paraíba: Domingo de Ramos marca início da Semana Santa

Com grande participação dos fiéis e profundo espírito de fé, a Arquidiocese da Paraíba celebrou, neste domingo (13), o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, dando início solene à Semana Santa. Em toda a Arquidiocese, mais de 100 paróquias celebraram a liturgia que recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, marcando o início dos mistérios centrais da fé cristã: a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

Em João Pessoa, o arcebispo metropolitano, Dom Manoel Delson, presidiu a Santa Missa das 9h no Mosteiro de São Bento, um dos mais antigos e tradicionais espaços de oração da capital. A celebração teve início com a bênção dos ramos e uma breve procissão, que rememorou a acolhida jubilosa do povo a Jesus, com ramos e cânticos de louvor. A liturgia seguiu com a proclamação da Paixão segundo São Lucas, conduzindo os fiéis à contemplação do mistério do amor de Deus que se entrega pela salvação da humanidade.

Durante a homilia, Dom Delson destacou que o Domingo de Ramos não é apenas uma recordação histórica, mas um convite à conversão e à vivência profunda da fé.

“Hoje iniciamos a Semana Santa, a semana maior da nossa fé. Entramos com Jesus em Jerusalém, sabendo que Ele caminha para a cruz. É uma semana para renovar nosso amor a Cristo e nos deixarmos tocar por sua entrega total”, afirmou o arcebispo.

O Domingo de Ramos é uma das celebrações mais significativas da liturgia católica, pois une, de maneira única, o clima festivo da entrada de Jesus em Jerusalém com o início da narrativa da Paixão. Essa dualidade simbólica ajuda os fiéis a compreenderem a profundidade do mistério pascal que será celebrado ao longo da Semana Santa.

Em todas as regiões da Arquidiocese da Paraíba, comunidades urbanas e rurais celebraram o Domingo de Ramos com procissões, encenações e liturgias que manifestaram a fé viva do povo. Nas mais de 100 paróquias, o domingo foi marcado por grande presença dos fiéis, que levaram seus ramos para serem abençoados.

A Arquidiocese da Paraíba convida todos os fiéis a participarem das celebrações da Semana Santa, especialmente do Tríduo Pascal, ápice do calendário litúrgico cristão. Que este tempo sagrado seja vivido com recolhimento, oração e renovação da fé no Cristo que venceu a morte.